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Эхо города: Строительство пешеходного моста через Пскову
14.06.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это строительство пешеходного моста через Пскову. Он свяжет две набережные — от Канатной фабрики до восточной крепостной стены Крома.
Источник: ПЛН-FM
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