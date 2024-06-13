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Эхо города: Строительство пешеходного моста через Пскову

14.06.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это строительство пешеходного моста через Пскову. Он свяжет две набережные — от Канатной фабрики до восточной крепостной стены Крома.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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