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«Эхо города»: Ко дню 8 марта – поздравления депутатов Псковской городской Думы

06.03.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня мужчины-депутаты Псковской городской Думы с помощью нашей программы поздравят всех псковичек с Международным женским днем.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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