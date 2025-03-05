«Эхо города»: Ко дню 8 марта – поздравления депутатов Псковской городской Думы

Сегодня мужчины-депутаты Псковской городской Думы с помощью нашей программы поздравят всех псковичек с Международным женским днем.

Источник: ПЛН-FM