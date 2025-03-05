05.03.2025 12:54 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин посвятил песню 25-летию Псковской Ленты Новостей
04.03.2025 18:35 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025
«Эхо города»: Ко дню 8 марта – поздравления депутатов Псковской городской Думы
06.03.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня мужчины-депутаты Псковской городской Думы с помощью нашей программы поздравят всех псковичек с Международным женским днем.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати