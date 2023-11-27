«Кузница»: Внебольничная пневмония наступает?

Коронавирус отступил, но это не значит, что по части ОРВИ мы можем позволить себе расслабиться. В этом сезоне у нас другая напасть – Псковская область болеет внебольничной пневмонией. Особенно достается южным районам, хотя заболевания фиксируется по всей территории региона.

Есть случаи закрытия учебных учреждений, отмены массовых мероприятий, введения некоторых форм карантина: например, в школах вводится кабинетная система обучения (когда ученики учатся в одном классе, а учителя ходят по кабинетам). Внебольничная пневмония – это не новое заболевание, в отличие от коронавируса. И, тем не менее, что это такое? Какую опасность человеческому (и детскому, и взрослому) организму она несет? Как обезопасить себя в сезон острых респираторных вирусных инфекций?

Об этом рассказали гости студии:

заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева;

врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова.

Источник: ПЛН-FM