«Кузница»: Как обезопасить себя от телефонных мошенников?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Одной из угроз для граждан нашей страны последних лет стали мошенники. Развитие научно-технического прогресса вооружило их современными гаджетами, а цель осталась прежней, как когда-то у наперсточников на рыночной площади – любыми путями обмануть человека. Телефон и доступ в интернет стали для них основным средством действий. С невероятной скоростью придумываются новые схемы и приемы, бьют по доверчивости людей, давят на жалость, берут на испуг. На уловки мошенников попадаются далеко не только представители старшего поколения – люди доверчивые и мало смыслящие в современной технике, - но и люди среднего поколения нередко становятся жертвами злоумышленников. Мошенники создают клоны страниц в соцсетях и мессенджерах, пишут от лица известных персон, звонят и представляются сотрудниками банков, сотовых компаний, полиции. Делают всё, чтобы получить доступ к вашим деньгам. Телефонные мошенники – это бич нашего времени. Сегодня мы попробуем разобраться, как спастись от этой напасти.

Наш сегодняшний эксперт – оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников.

Источник: ПЛН-FM