«Кузница»: Я бы в чиновники пошел, пусть меня научат...

Сегодня речь пойдет о подготовке профессиональных управленческих кадров.

В советское время человек, чтобы стать управленцем, должен был пройти определённое количество ступеней в системе подготовки и отвечать определенным критериям профессионализма, компетентности и благонадежности. За 30 лет постсоветской эпохи система была утрачена. Прежние управленцы в силу естественных причин отходят от дел, а новой системы пока нет. Дефицит кадров в муниципальном, региональном и государственном управлении серьезно дает о себе знать. Специалистов нет, имеющиеся по профессиональным компетенциям часто не соответствуют реалиям сегодняшнего дня: мобильность, гибкость, стрессоустойчивость, проектный принцип решения вопросов. На муниципальном уровне проблема наиболее ощутима – отсюда и частые сообщения о том, что того или иного главу района за что-либо наказали. На уровне региона также есть кадровые ошибки. Для решения этой проблемы на высшем уровне во всех регионах созданы Корпоративные академии по подготовке кадров.

Как, кого и по каким программам будут готовить? Низкие зарплаты, большая ответственность и серьезные ограничения – это те факторы, которые отбивают желание молодежи идти в чиновники. А какие есть бонусы и помогут ли они с набором кадров? Об этом рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Источник: ПЛН-FM