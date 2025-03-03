«Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове

Приближается благоприятный для ремонтов и реконструкций сезон. В последние годы мы привыкли, что не бывает сезона, чтобы в Пскове не ремонтировались те или иные дороги, мосты, перекрестки, не проводилась бы какая-либо реконструкция сетей «Горводоканалом» или «Теплосетями».

Что планируется и с какими источниками финансирования, ведь дорожный нацпроект уже завершился – во что он трансформировался? Какие объекты дорожного хозяйства будут отремонтированы в этом сезоне? Что уже делает водоканал на Некрасова? Когда кончатся «раскопки» на улице Максима Горького? Как будут проводить реконструкцию третьей очереди Леона Поземского? В каком состоянии находятся те дороги, которые ремонтировались минувшим летом? Какие цветы мы увидим на клумбах Пскова уже через 2-3 месяца? Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с главой города Борисом Елкиным.

Источник: ПЛН-FM