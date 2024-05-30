14:00 «Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру»
«Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру»
31.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходила группа «Вальяж».
Группа молодая, а уже умудрилась записать студийный альбом. Как такое возможно и почему его назвали «Финальный отсчёт»? Что ребят вдохновляет на блюз-рок? Какие еще инструменты напрашиваются в «Вальяж», кроме тех, которые уже присутствуют? В чем секрет продвижения творчества? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответили:
- Дмитрий Кузнецов - акустическая гитара, вокал
- Дмитрий Павлов - кахон, перкуссия, вокал
- Евгений Иванов - бас-гитара
- Александр Шевченко - губная гармоника.
И, конечно же, группа «Вальяж» исполнила несколько песен.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати