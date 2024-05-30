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«Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру»

31.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходила группа «Вальяж».

Группа молодая, а уже умудрилась записать студийный альбом. Как такое возможно и почему его назвали «Финальный отсчёт»? Что ребят вдохновляет на блюз-рок? Какие еще инструменты напрашиваются в «Вальяж», кроме тех, которые уже присутствуют? В чем секрет продвижения творчества? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответили:

  • Дмитрий Кузнецов - акустическая гитара, вокал
  • Дмитрий Павлов - кахон, перкуссия, вокал
  • Евгений Иванов - бас-гитара
  • Александр Шевченко - губная гармоника.

И, конечно же, группа «Вальяж» исполнила несколько песен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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