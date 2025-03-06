14:00 «Квартирник»: Университетская группа «EnclavE» о музыкальных достижениях и создании тяжёлого альбома
«Квартирник»: Университетская группа «EnclavE» о музыкальных достижениях и создании тяжёлого альбома
07.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходил большой молодой псковский коллектив «EnclavE»:
- Максим Тулумбасов (клавиши)
- Евгений Немыкин (гитара)
- Никита Кузьминых (гитара)
- Роман Гайдо (бас-гитара)
- Алиса Долженко (вокал)
- Ольга Останина (бэк-вокал)
- Дмитрий Степанов (вокал)
- Антон Шлапаков (барабаны).
Ребята спели несколько песен из своего репертуара, а также рассказали об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах.
Источник: ПЛН-FM
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