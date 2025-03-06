«Квартирник»: Университетская группа «EnclavE» о музыкальных достижениях и создании тяжёлого альбома

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходил большой молодой псковский коллектив «EnclavE»:

Максим Тулумбасов (клавиши)

Евгений Немыкин (гитара)

Никита Кузьминых (гитара)

Роман Гайдо (бас-гитара)

Алиса Долженко (вокал)

Ольга Останина (бэк-вокал)

Дмитрий Степанов (вокал)

Антон Шлапаков (барабаны).

Ребята спели несколько песен из своего репертуара, а также рассказали об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах.

Источник: ПЛН-FM