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«Квартирник»: Университетская группа «EnclavE» о музыкальных достижениях и создании тяжёлого альбома

07.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову приходил большой молодой псковский коллектив «EnclavE»:

  • Максим Тулумбасов (клавиши)
  • Евгений Немыкин (гитара)
  • Никита Кузьминых (гитара)
  • Роман Гайдо (бас-гитара)
  • Алиса Долженко (вокал)
  • Ольга Останина (бэк-вокал)
  • Дмитрий Степанов (вокал)
  • Антон Шлапаков (барабаны).

Ребята спели несколько песен из своего репертуара, а также рассказали об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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