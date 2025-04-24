«Квартирник»: Автор электронной музыки Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей

Сегодняшний гость студии - музыкант, композитор, автор электронной музыки Владислав Тясто.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о модной музыке, потребностях слушателей и скорости создания альбомов. Также музыкант представил несколько своих треков.

Источник: ПЛН-FM