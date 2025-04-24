14:00 «Квартирник»: Автор электронной музыки Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей
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«Квартирник»: Автор электронной музыки Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей
25.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодняшний гость студии - музыкант, композитор, автор электронной музыки Владислав Тясто.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о модной музыке, потребностях слушателей и скорости создания альбомов. Также музыкант представил несколько своих треков.
Источник: ПЛН-FM
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