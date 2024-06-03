«Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области

Гость студии - генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней об инвестиционном потенциале региона.

Источник: ПЛН-FM