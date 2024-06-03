www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 апреля 31 мая 3 июня 30 мая Телефон прямого эфира 23 мая 31 мая 31 мая 23 мая 29 мая 28 мая 27 мая 1 мая 28 мая 22 мая Телефон прямого эфира

«Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области

04.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней об инвестиционном потенциале региона.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты



Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?










  смотреть результаты