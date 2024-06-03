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«Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области
04.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней об инвестиционном потенциале региона.
Источник: ПЛН-FM
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