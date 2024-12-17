«PRO-ПРАВО»: О страховых выплатах участникам СВО

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова продолжила разговор о льготах и выплатах для участников СВО и особо остановилась на теме страховых выплат.

Источник: ПЛН-FM