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«PRO-ПРАВО»: О страховых выплатах участникам СВО

18.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова продолжила разговор о льготах и выплатах для участников СВО и особо остановилась на теме страховых выплат.

 

Источник: ПЛН-FM



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