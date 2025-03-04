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«PRO-ПРАВО»: Банкротство физических лиц
05.03.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова предлагает поговорить о банкротстве физических лиц и о последствиях проведения процедуры банкротства.
Источник: ПЛН-FM
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