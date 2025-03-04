«PRO-ПРАВО»: Банкротство физических лиц

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова предлагает поговорить о банкротстве физических лиц и о последствиях проведения процедуры банкротства.

Источник: ПЛН-FM