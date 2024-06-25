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«Экосреда»: о президентском движении «Экосистема»

26.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гости студии - эковолонтеры Марьяна Туманова и Арина Сутугина. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ними о президентском экологическом движении «Экосистема».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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