«Экосреда»: о президентском движении «Экосистема»

Гости студии - эковолонтеры Марьяна Туманова и Арина Сутугина. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ними о президентском экологическом движении «Экосистема».

Источник: ПЛН-FM