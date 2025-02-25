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«Экосреда»: Экологическая деятельность в библиотеках
26.02.2025 12:30 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор Централизованной библиотечной системы Порховского района Алексей Жуковский.
Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров - поговорил с ним об экологической деятельности в библиотеках.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»
Источник: ПЛН-FM
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