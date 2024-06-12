12.06.2024 19:00 «Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости?
12.06.2024 12:35 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, благоустройстве и «потерянных» строениях 11-го округа
11.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Помогут ли штрафы за опасное вождение повысить безопасность на дорогах?
«Три мудреца»: Крах общественных институтов в России?
13.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Основная тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Крах общественных институтов в России?».
Источник: ПЛН-FM
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