«Три мудреца»: Наша жизнь после СВО

Ключевая тема, которую сегодня обсудили «мудрецы» - «Наша жизнь после СВО».

Что будет с экономикой? Отменят ли санкции? Вернутся ли западные компании?

Как встроить в мирную жизнь тысячи людей, вернувшихся с фронта?

Стоит ли откручивать "гайки" во внутренней политике?

Нужно ли возвращать релокантов в страну и на каких условиях?

Источник: ПЛН-FM