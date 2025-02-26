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«Три мудреца»: Наша жизнь после СВО

27.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема, которую сегодня обсудили «мудрецы» - «Наша жизнь после СВО».

  • Что будет с экономикой? Отменят ли санкции? Вернутся ли западные компании?
  • Как встроить в мирную жизнь тысячи людей, вернувшихся с фронта?
  • Стоит ли откручивать "гайки" во внутренней политике?
  • Нужно ли возвращать релокантов в страну и на каких условиях?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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