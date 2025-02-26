26.02.2025 14:00 «Собственной персоной»: Виктор Остренко о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества
«Три мудреца»: Наша жизнь после СВО
27.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Ключевая тема, которую сегодня обсудили «мудрецы» - «Наша жизнь после СВО».
- Что будет с экономикой? Отменят ли санкции? Вернутся ли западные компании?
- Как встроить в мирную жизнь тысячи людей, вернувшихся с фронта?
- Стоит ли откручивать "гайки" во внутренней политике?
- Нужно ли возвращать релокантов в страну и на каких условиях?
Источник: ПЛН-FM
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