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«Пастырь»: Школа как место духовной жизни

06.09.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет, почему школа — место духовной жизни.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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