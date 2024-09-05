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«Пастырь»: Школа как место духовной жизни
06.09.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет, почему школа — место духовной жизни.
Источник: ПЛН-FM
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