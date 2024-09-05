«Пастырь»: Школа как место духовной жизни

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет, почему школа — место духовной жизни.

Источник: ПЛН-FM