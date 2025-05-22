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«Пастырь»: О роли и просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия

23.05.2025 08:30 «ПЛН-FM»

В преддверии Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая, священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о житии святых, их роли и просветительской деятельности.

 

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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