«Пастырь»: О роли и просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия

В преддверии Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая, священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о житии святых, их роли и просветительской деятельности.

Источник: ПЛН-FM