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«Зверье мое»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове

22.05.2025 08:45 «ПЛН-FM»

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла директор филиала ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко и рассказала об особенностях жизни с папийонами. Ее подопечные Олаф и Диор тоже приняли участие в программе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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