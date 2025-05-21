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«Зверье мое»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове
22.05.2025 08:45 «ПЛН-FM»
На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла директор филиала ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко и рассказала об особенностях жизни с папийонами. Ее подопечные Олаф и Диор тоже приняли участие в программе.
Источник: ПЛН-FM
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