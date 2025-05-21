«Зверье мое»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла директор филиала ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко и рассказала об особенностях жизни с папийонами. Ее подопечные Олаф и Диор тоже приняли участие в программе.

Источник: ПЛН-FM