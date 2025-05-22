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«Собственной персоной»: Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове

23.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о целях его приезда в Псков и впечатлениях от Всероссийского форума территориальных избирательных комиссий, а также об отношении россиян к избирательной системе и оценке социально-экономического положения в стране. 

Кроме того, в эфире обсудили отношение граждан РФ к политическим институтам, ведущим политикам страны и рейтинге ведущих политических партий за год до старта парламентской кампании.

 

Источник: ПЛН-FM



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