«Собственной персоной»: Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о целях его приезда в Псков и впечатлениях от Всероссийского форума территориальных избирательных комиссий, а также об отношении россиян к избирательной системе и оценке социально-экономического положения в стране.

Кроме того, в эфире обсудили отношение граждан РФ к политическим институтам, ведущим политикам страны и рейтинге ведущих политических партий за год до старта парламентской кампании.

Источник: ПЛН-FM