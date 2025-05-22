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«Прессинг»: СМИ и общественно мнение, ловушка социологии, в тумане ботов

23.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко порассуждали о том, как в нынешних условиях понять общественное мнение и как работать СМИ в условиях невнятной сформулированности настроений аудитории. 

Ведущие поговорили о перекосах в социологии, искажающих реальную картину, о разнице во мнениях отличающихся групп жителей и о том, как даже на муниципальном уровне ботофермы или просто организованное выступление адептов смазывает отражение в соцсетях происходящих процессов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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