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«Занимательная археология»: Псков до Пскова

26.02.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Мы привыкли, благодаря летописным сообщениям, говорить о существовании Пскова со времен княгини Ольги. А когда появились первые люди на территории современного города? Какие следы они оставили? Кто жил в Пскове до того как он стал Псковом? Об этом сегодня доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.

Источник: ПЛН-FM



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