25.02.2025 12:35 «Беседка»: Почему соотечественники из ближнего зарубежья выбирают Псковскую область?
«Занимательная археология»: Псков до Пскова
26.02.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Мы привыкли, благодаря летописным сообщениям, говорить о существовании Пскова со времен княгини Ольги. А когда появились первые люди на территории современного города? Какие следы они оставили? Кто жил в Пскове до того как он стал Псковом? Об этом сегодня доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.
Источник: ПЛН-FM
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