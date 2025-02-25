«Занимательная археология»: Псков до Пскова

Мы привыкли, благодаря летописным сообщениям, говорить о существовании Пскова со времен княгини Ольги. А когда появились первые люди на территории современного города? Какие следы они оставили? Кто жил в Пскове до того как он стал Псковом? Об этом сегодня доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.

Источник: ПЛН-FM