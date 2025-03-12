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«Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство

13.03.2025 08:40 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли известный псковский кинолог, педагог-организатор школы №11, на базе которой работает кружок юных кинологов, руководитель секции «Счастливые пёсы» Елена Балыкова и учащаяся 9В, волонтёр Елена Селезнёва. В студии также поприсутствовали их четвероногие спутники Чудо и Гоша. 

Гостьи рассказали, что подразумевает социально-ориентированное собаководство. Почему не каждая обученная собака является безопасной?  В чём разница между дрессировкой и воспитанием? Чем занимаются школьники в кружке «Юный кинолог»? Кто туда может записаться, и обязательно ли для этого иметь питомца? Как замотивировать четвероногого друга работать? Где можно посмотреть выступления обученных животных?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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