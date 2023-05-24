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«Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать?
25.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — начальник отдела жилищных субсидий комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева. Она рассказала, как можно оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги и кто имеет право на них претендовать.
Источник: ПЛН-FM
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