«Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать?

Гость студии — начальник отдела жилищных субсидий комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева. Она рассказала, как можно оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги и кто имеет право на них претендовать.

Источник: ПЛН-FM