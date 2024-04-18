«Управдом»: Есть ли управа на управляйку?

На волнах «ПЛН FM» очередная премьера - в последний рабочий день недели на частоте 102.6 FM стартует новый проект «Управдом», посвященный вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Тема первого выпуска - «Есть ли управа на управляйку»: что делать, если управляющая компания бездействует или работает не так, как хотелось бы жильцам многоквартирного дома и куда в таких случаях обращаться.

«Управдом» - понятные ответы на сложные вопросы жильцов многоквартирных домов.

Источник: ПЛН-FM