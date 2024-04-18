www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 марта 15 апреля 4 апреля 5 апреля 28 марта 28 февраля 1 марта 8 апреля 9 апреля 19 апреля 5 марта Телефон прямого эфира 9 апреля 1 марта 20 марта 9 апреля

«Управдом»: Есть ли управа на управляйку?

19.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» очередная премьера - в последний рабочий день недели на частоте 102.6 FM стартует новый проект «Управдом», посвященный вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Тема первого выпуска - «Есть ли управа на управляйку»: что делать, если управляющая компания бездействует или работает не так, как хотелось бы жильцам многоквартирного дома и куда в таких случаях обращаться.

 

 

«Управдом» - понятные ответы на сложные вопросы жильцов многоквартирных домов.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?










  смотреть результаты



Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?










  смотреть результаты