25.06.2024 14:00 «Кузница»: Как в Пскове принимаются решения по организации безопасного дорожного движения?
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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о дружбе
26.06.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню о дружбе.
Источник: ПЛН-FM
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