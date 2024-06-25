«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о дружбе

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню о дружбе.

Источник: ПЛН-FM