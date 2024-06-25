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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о дружбе

26.06.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню о дружбе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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