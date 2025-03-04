«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин посвятил песню 25-летию Псковской Ленты Новостей

Представляем вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина.

В этом году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет. «Поэт и правдоруб» так проникся этой внушительной датой, что сочинил по этому поводу песню и вышел из своего темного «подполья», чтобы поздравить ПЛН с 25-летием.

Источник: ПЛН-FM