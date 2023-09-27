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«Две большие разницы»: Евгений Михайлов об отличиях губернаторов прошлого и настоящего

28.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Особое мнение». Гость студии — экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним об изменении роли губернаторов, отличии современных региональных руководителей от предшественников, работавших в 1990-е и начале 2000-х, а также на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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