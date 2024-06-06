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Источник:
ПЛН-FM
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Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
Да, знаю наизусть многие произведения нашего классика.
Могу рассказать наизусть 2-3 стихотворения.
Помню только «У Лукоморья».
Частично помню строки стихов, что учили в школе.
Не помню ничего из стихов Пушкина.
Пушкин? А кто это?
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«Подстрочник»: Новые и старые общественные пространства для летнего отдыха псковичей
«На пятой передаче»: Новую программу для автомобилистов запускает «ПЛН FM»
«Управдом»: Кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе?
«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом
«Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
Да, знаю наизусть многие произведения нашего классика.
Могу рассказать наизусть 2-3 стихотворения.
Помню только «У Лукоморья».
Частично помню строки стихов, что учили в школе.
Не помню ничего из стихов Пушкина.
Пушкин? А кто это?
смотреть результаты
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