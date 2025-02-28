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03.03.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Ждете ли вы возвращения западных брендов?
Жду, ведь после ухода брендов в магазинах совсем нет ассортимента.
Очень жду, это качественные товары, отечественных аналогов им нет.
Не жду возвращения, у нас все хорошо импортозаместили.
Не нужно нам западных товаров, у нас есть партнеры в Китае.
Не надеюсь на возвращение в ближайшие годы.
Мне все равно.
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«Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы
«Семейные ценности»: Геннадий Иойлев о современной псковской школе
«На пятой передаче»: Новые ограничения парковки
«Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
Жду, ведь после ухода брендов в магазинах совсем нет ассортимента.
Очень жду, это качественные товары, отечественных аналогов им нет.
Не жду возвращения, у нас все хорошо импортозаместили.
Не нужно нам западных товаров, у нас есть партнеры в Китае.
Не надеюсь на возвращение в ближайшие годы.
Мне все равно.
смотреть результаты
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