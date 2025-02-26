Резонер: Судьба релоканта

Одна из главных бед современной России — демография. Мы, откровенно говоря, вымирающая страна. Причем давно, тут не надо питать иллюзий. Системная убыль населения фиксируется с 1992 года. При этом Россия территориально — одна из крупнейших стран. Нам объективно не хватает людей, человеческого ресурса. В 2022 году, в силу известных причин, к естественной убыли добавились боевые потери и массовая эмиграция. Боевые потери не вернешь, а вот про эмиграцию — разговор особый. Речь не о политических маргиналах — они в общей массе покинувших страну являются статистической погрешностью. Подавляющее большинство релоцировавшихся после начала СВО — обычные люди. О них сегодня поговорим, в преддверии возможных мирных переговоров и окончания конфликта.

Источник: ПЛН-FM