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«Семейные ценности»: Наталия Соколова о буллинге в школе

03.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Осень — период начала нового учебного года, но есть явление, из-за которого многие дети не хотят возвращаться в школу, - буллинг.

Ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко искали пути решения этой проблемы вместе с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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