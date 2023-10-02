«Семейные ценности»: Наталия Соколова о буллинге в школе

Осень — период начала нового учебного года, но есть явление, из-за которого многие дети не хотят возвращаться в школу, - буллинг.

Ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко искали пути решения этой проблемы вместе с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.

Источник: ПЛН-FM