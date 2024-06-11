«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о комплексном развитии Островского района

Гость студии - глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о крупных инфраструктурных проектах, которые реализуются в Островском районе, о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете (сейчас он в самом разгаре), о работе с инвесторами, о праздновании 80-летия освобождения района и некоторых других вопросах.

Источник: ПЛН-FM