14:00 «Собственной персоной»: Виктор Остренко о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества
25.02.2025 12:35 «Беседка»: Почему соотечественники из ближнего зарубежья выбирают Псковскую область?
«Собственной персоной»: Виктор Остренко о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества
26.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати