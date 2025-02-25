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«Собственной персоной»: Виктор Остренко о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества

26.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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