«Собственной персоной»: Виктор Остренко о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества

Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о депутатской работе, Народном фронте и Годе защитника Отечества.

Источник: ПЛН-FM