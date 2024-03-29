«В фокусе»: Кибербезопасность — как противостоять угрозам

Россия — одна из тех стран, где цифровые технологии развиваются семимильными шагами. Электронные девайсы, соцсети, мессенджеры успели стать неотъемлемой частью жизни миллионов человек. Но вместе с развитием цифровых технологий, которые приносят пользу обществу, развивается и криминальный сегмент этого рынка. 15-20 лет назад мошенники всё чаще ходили по квартирам, втирались в доверие к одиноким пенсионерам и выманивали у них деньги. Нельзя сказать, что сейчас подобные инциденты исчезли полностью. Но теперь аферисты предпочитают использовать высокие технологии — они звонят по телефону, подменяют номера и голоса, взламывают аккаунты в соцсетях, создают страницы-клоны… Запугивают, торопят, играют на чувствах.

В последние месяцы в Псковской области наблюдается настоящий «бум!» на преступления с использованием телекоммуникационных технологий. Не так давно атакована была, например, группа Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте». Мошенники пытались совершать массовую рассылку. Главы районов, политики, общественные деятели, лидеры общественных мнений то и дело сталкиваются с тем, что от их имени аферисты что-то рассылают и что-то требуют.

Нужно сказать, что отпечаток на происходящие события накладывает и внешнеполитическая обстановка. Рост случаев мошенничества стимулируют продолжающаяся спецоперация и противостояние России и коллективного Запада. В таких условиях кроме обычных мошенников, выманивающих деньги, появились и те, кто распространяет фейки и панические настроения, занимается провокацией и даже подбивает детей на совершение террористических и противоправных действий (подобный случай с предложениями идти с оружием в один из псковских торговых центров фиксировался буквально на минувшей неделе).

Как противостоять этим угрозам? И можно ли это сделать? О кибербезопасности и «кибергигиене» сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM