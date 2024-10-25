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«Железные люди»: Хирург, кроссфитер, гонщик, морж и шахматист Виктор Алексеев

28.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет человек, который в прямом смысле слова спасает людей — сердечно-сосудистый хирург, а еще кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев. Он расскажет о своем пути к спорту и о том, как умудряется все успевать.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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