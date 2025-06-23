«Беседка»: Фестиваль «Довмонт Псковский»

28 июня на территории Псковского кремля пройдет масштабный и зрелищный фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Чем на этот раз будут удивлять организаторы и участники? Может ли погода помешать празднику? Какие клубы будут биться за победу в этом году и что станет главной наградой? Реально ли на фестивале развлечь всю семью? На эти и другие вопросы ответят:

Светлана Мельникова - генеральный директор Псковского музея-заповедника

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника

Игорь Бухаров - руководитель клуба исторической реконструкции «Орден»

Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Псковского городского Молодежного центра

Источник: ПЛН-FM