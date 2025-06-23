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«Беседка»: Фестиваль «Довмонт Псковский»
24.06.2025 13:00 «ПЛН-FM»
28 июня на территории Псковского кремля пройдет масштабный и зрелищный фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».
Чем на этот раз будут удивлять организаторы и участники? Может ли погода помешать празднику? Какие клубы будут биться за победу в этом году и что станет главной наградой? Реально ли на фестивале развлечь всю семью? На эти и другие вопросы ответят:
- Светлана Мельникова - генеральный директор Псковского музея-заповедника
- Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника
- Игорь Бухаров - руководитель клуба исторической реконструкции «Орден»
- Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Псковского городского Молодежного центра
Источник: ПЛН-FM
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