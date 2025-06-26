«Беседка»: Режиссер Анджей Петрас о своем фильме «Огниво против волшебной скважины»

4 июля в Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных, короткометражных фильмов из России и со всего мира. Откроется фестиваль показом фильма «Огниво против волшебной скважины».

Подробнее о музыкальной сказке расскажет ее создатель - режиссер, композитор, сценарист и продюсер Анджей Петрас. Почему из всего многообразия сказок он выбрал для экранизации именно эту? В чем главная идея фильма? Как его восприняли первые зрители? В чем секрет популярности ремейков старых фильмов и мультфильмов? Приедет ли Анджей Петрас в Псков на фестиваль «Западные ворота»? Об этом и многом другом с режиссером побеседует Татьяна Иванова.

Источник: ПЛН-FM