«Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины?

Зима близко, а значит автолюбителям пора бы задуматься о смене резины. Производители шин рекомендуют переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 - +7°C, так как летние шины не приспособлены к низким температурам: они жёстче, «дубеют» и теряют сцепление с дорогой. Тем не менее, в России для смены резины с летней на зимнюю есть четкий график, установленный законодательно: с 1 декабря по 1 марта.

За эксплуатацию транспортного средства на летних шинах в зимний период предусмотрены административная ответственность, предупреждение или штраф 500 рублей. Только вот разнообразный климат нашей обширной страны, к сожалению, этого графика не придерживается. Первые заморозки жители Северо-Западного федерального округа ощутили уже в октябре. А вот в Сочи сейчас + 18 градусов и до января опускаться до 5-7 градусов температура, судя по предварительным прогнозам, не планирует.

Так не лучше ли будет устанавливать временные рамки для смены резины с сезона на сезон под климатические особенности каждого региона в отдельности? Передать эти полномочия на уровень регионов? Стоит ли ждать до 1 декабря, или же стоит опираться на прогноз погоды, как например это делают с началом отопительного сезона? Что на этот счет думают автомобилисты и наши эксперты узнаем в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM