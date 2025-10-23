www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 октября 10 октября 17 октября 25 сентября 15 октября 16 октября 24 сентября 8 октября 8 октября 17 октября 13 октября 20 октября 16 октября Телефон прямого эфира 6 октября 14 октября

«На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем

24.10.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят темы недели:

  • Для кого проводить ралли в пятницу вечером?

  • Подростки за рулём и ДТП с пострадавшими. Кто виноват и что делать?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?











  смотреть результаты



Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?











  смотреть результаты