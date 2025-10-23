23.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Допустимо ли употребление публичными политиками обсценной лексики?
23.10.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум?
22.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: О включении мэров региональных столиц в состав правительств субъекта федерации
22.10.2025 14:00 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области
«На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем
24.10.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят темы недели:
Для кого проводить ралли в пятницу вечером?
Подростки за рулём и ДТП с пострадавшими. Кто виноват и что делать?
