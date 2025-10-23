www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила

24.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Юлия Магера и Константин Калиниченко по следам Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков» попытаются найти координаты, по которым проходит линия информационного фронта.

Ведущие поспорят о том, чья пропаганда забористее, и попытаются найти ответ на извечный русский вопрос «В чем сила?»

 

 

Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?











