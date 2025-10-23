«Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила

23.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Допустимо ли употребление публичными политиками обсценной лексики?
Юлия Магера и Константин Калиниченко по следам Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков» попытаются найти координаты, по которым проходит линия информационного фронта.
Ведущие поспорят о том, чья пропаганда забористее, и попытаются найти ответ на извечный русский вопрос «В чем сила?»
Источник: ПЛН-FM
