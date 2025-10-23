www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи

24.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Речь пойдет о формах устройства детей-сирот в семьи. Какие из них наиболее популярны? Какие категории детей-сирот проще устраиваются в семьи, а какие сложнее и почему? На какие меры поддержки могут рассчитывать семьи, которые берут детей-сирот? Каков «портрет» типичной семьи, которая берет на усыновление/воспитание ребенка-сироту? Какие требования к таким семьям предъявляются?

На эти и многие другие вопросы ответит консультант отдела опеки, попечительства Министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова. Ведущие - Анастасия Туманская и Олег Добрынин.

 

 

 

 

