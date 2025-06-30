«Беседка»: Российская система качества и товары Псковской области

Гость студии - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о Роскачестве: что это за организация, качество чего она проверяет и контролирует, как тестируют товары массового потребления, можно ли доверять экспертизе Роскачества, кошмарит ли Роскачество производителей и как обстоят дела с качеством у псковских товаропроизводителей.

Источник: ПЛН-FM