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«Беседка»: Российская система качества и товары Псковской области

01.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о Роскачестве: что это за организация, качество чего она проверяет и контролирует, как тестируют товары массового потребления, можно ли доверять экспертизе Роскачества, кошмарит ли Роскачество производителей и как обстоят дела с качеством у псковских товаропроизводителей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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