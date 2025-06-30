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«Беседка»: Российская система качества и товары Псковской области
01.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о Роскачестве: что это за организация, качество чего она проверяет и контролирует, как тестируют товары массового потребления, можно ли доверять экспертизе Роскачества, кошмарит ли Роскачество производителей и как обстоят дела с качеством у псковских товаропроизводителей.
Источник: ПЛН-FM
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