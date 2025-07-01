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«Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025»
02.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня, 2 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.
Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о том, как и где в этом году пройдет рок-фестиваль «Добрый рок-2025». Какие группы выступят в рамках трехдневной музыкальной программы, и какие активности для детей и взрослых приготовили организаторы? Как обустроена гостевая зона, парковки и будет ли на территории фестиваля работать фастфуд?
Мероприятие проходит при информационной поддержке ПЛН.
Источник: ПЛН-FM
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