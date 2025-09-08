«ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона

Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

Гостем очередного выпуска станет директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков. Он расскажет, как пришел на Псковскую Ленту Новостей и что значит ПЛН в его жизни. Кроме того, ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о роли ПЛН в общественно-политический жизни региона.

Источник: ПЛН-FM