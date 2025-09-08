08.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?
05.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужны ли комиссии по защите чести и достоинства учителей в школах?
05.09.2025 13:00 «На пятой передаче»: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ
«ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона
09.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.
Гостем очередного выпуска станет директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков. Он расскажет, как пришел на Псковскую Ленту Новостей и что значит ПЛН в его жизни. Кроме того, ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о роли ПЛН в общественно-политический жизни региона.
Источник: ПЛН-FM
