26.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Ярмарки - дань традиции или рабочий инструмент продаж фермерской продукции?
26.09.2025 13:00 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать
«Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола?
29.09.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин.
Ключевой вопрос, который с ним обсудит ведущий Александр Савенко, - есть ли будущее у псковского футбола.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати