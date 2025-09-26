www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
22 сентября 22 сентября 22 сентября 24 сентября 25 сентября 27 августа 23 сентября 12 сентября 25 сентября 16 сентября 25 сентября Телефон прямого эфира 26 сентября 23 сентября 27 августа Телефон прямого эфира

«Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола?

29.09.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин.

Ключевой вопрос, который с ним обсудит ведущий Александр Савенко, - есть ли будущее у псковского футбола.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты



Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









  смотреть результаты