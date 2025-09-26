«Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола?

Гость студии - директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин.

Ключевой вопрос, который с ним обсудит ведущий Александр Савенко, - есть ли будущее у псковского футбола.

Источник: ПЛН-FM