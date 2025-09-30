Эхо города: Ремонт дорог и дворов в Пскове

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Завершается теплый сезон. За летний период городские власти смогли организовать и вместе с подрядчиками воплотить в жизнь достаточно большое количество ремонтов дорог, дворовых проездов и дворов. На отдельных объектах работы продолжаются, благо позволяет погода. Многие завершены, но есть и так называемые переходящие, то есть со сроком исполнения на 2 года. Один из них – ремонт улицы Генерала Маргелова с обустройством тротуаров. Основные работы завершены, однако городские власти намерены установить на пересечении этой улицы с улицей Шестака светофорный объект: движение здесь достаточно интенсивное и нередко случаются аварийные ситуации. Большой объем работ выполнен и по улице Леона Поземского, однако, в следующем сезоне они продолжаться и на этой улице появится еще одно круговое движение. В нашем эфире глава Пскова Борис Елкин расскажет об основных отремонтированных объектах текущего сезона.

Источник: ПЛН-FM