www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 сентября 25 сентября 27 августа 16 сентября 23 сентября 25 сентября 30 сентября 26 сентября 29 сентября 22 сентября 12 сентября 24 сентября Телефон прямого эфира 29 сентября 24 сентября 23 сентября

Эхо города: Ремонт дорог и дворов в Пскове

01.10.2025 18:38 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Завершается теплый сезон. За летний период городские власти смогли организовать и вместе с подрядчиками воплотить в жизнь достаточно большое количество ремонтов дорог, дворовых проездов и дворов. На отдельных объектах работы продолжаются, благо позволяет погода. Многие завершены, но есть и так называемые переходящие, то есть со сроком исполнения на 2 года. Один из них – ремонт улицы Генерала Маргелова с обустройством тротуаров. Основные работы завершены, однако городские власти намерены установить на пересечении этой улицы с улицей Шестака светофорный объект: движение здесь достаточно интенсивное и нередко случаются аварийные ситуации. Большой объем работ выполнен и по улице Леона Поземского, однако, в следующем сезоне они продолжаться и на этой улице появится еще одно круговое движение. В нашем эфире глава Пскова Борис Елкин расскажет об основных отремонтированных объектах текущего сезона.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Удобен ли единый платежный документ?










  смотреть результаты



Удобен ли единый платежный документ?










  смотреть результаты