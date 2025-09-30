www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей

01.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор МБУ «Планетарий», руководитель проектов Центра научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков.

Он расскажет, чем планетарий живет сегодня, кто в основном его посещает, какие программы учреждение предлагает своим посетителям и в каких активностях могут поучаствовать псковские астрономы-любители.

 

 

 

