08:55 «Люди труда»: Начальник конструкторского отдела Александр Александров о престиже инженерных профессий
30.09.2025 14:00 «Собственной персоной»: Борис Елкин о подготовке к зиме и завершении сезона благоустройства
30.09.2025 12:34 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о старте учебного года и нового парламентского сезона
«Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей
01.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор МБУ «Планетарий», руководитель проектов Центра научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков.
Он расскажет, чем планетарий живет сегодня, кто в основном его посещает, какие программы учреждение предлагает своим посетителям и в каких активностях могут поучаствовать псковские астрономы-любители.
Источник: ПЛН-FM
