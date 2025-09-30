«Беседка»: О буднях Псковского планетария и бессонных ночах астрономов-любителей

Гость студии - директор МБУ «Планетарий», руководитель проектов Центра научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков.

Он расскажет, чем планетарий живет сегодня, кто в основном его посещает, какие программы учреждение предлагает своим посетителям и в каких активностях могут поучаствовать псковские астрономы-любители.

Источник: ПЛН-FM