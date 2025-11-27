18:45 «Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»
«Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»
Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
Подарок для изборской ёлки. Музей-заповедник «Изборск» объявил конкурс ёлочных игрушек.
«Оливьёшка», «Клубок» и другие арт-объекты. Завершает работу выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России».
Сохраненное время. В Доме купца Белянина открылась выставка фотографий Изборска середины прошлого века.
Источник: ПЛН-FM
