«Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»

28.11.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

  • Подарок для изборской ёлки. Музей-заповедник «Изборск» объявил конкурс ёлочных игрушек.

  • «Оливьёшка», «Клубок» и другие арт-объекты. Завершает работу выставка современного отечественного дизайна «Придумано и сделано в России».

  • Сохраненное время. В Доме купца Белянина открылась выставка фотографий Изборска середины прошлого века.

 

 

Источник: ПЛН-FM



