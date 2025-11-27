18:45 «Изборские истории»: Подарок для новогодней ёлки, «Придумано и сделано в России» и «Хранитель времени»
27.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Готово ли псковское здравоохранение к сезонному подъему заболеваемости?
«Улицы Героев»: Константин Рокоссовский
28.11.2025 19:00 «ПЛН-FM»
Историко-просветительский проект «Улицы Героев» запускает на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области. В рамках цикла программ мы будем рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках нашей области.
Герой первого выпуска - Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968), один из крупнейших советских военачальников, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Одна из улиц Пскова с 1986 года носит его имя.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати