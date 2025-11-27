«Улицы Героев»: Константин Рокоссовский

Историко-просветительский проект «Улицы Героев» запускает на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области. В рамках цикла программ мы будем рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках нашей области.

Герой первого выпуска - Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968), один из крупнейших советских военачальников, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Одна из улиц Пскова с 1986 года носит его имя.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области

